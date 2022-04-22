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TIMETURK / DÜNYA / Johnson'dan Putin'e ''timsah'' benzetmesi

Johnson'dan Putin'e ''timsah'' benzetmesi

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukraynalıların Rus liderle oturup müzakere edemeyeceğini söyleyerek, Putin için timsah benzetmesi yaptı.

4 Saat Önce
2022-04-22 07:42:17
Johnson'dan Putin'e ''timsah'' benzetmesi

İngiltere Başbakanı Boris Johnson Perşembe günü Hindistan'a seyahat ederken gazetecilere verdiği demeçte, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın bacağını çiğneyen bir timsah gibi olduğunu söyledi.

Kiev'in Rusya ile müzakere edebileceğini düşünmediğini ve Batı'nın Ukrayna'ya topçu ve diğer silahları göndermeye devam edeceğini açıkladı.

Johnson, “Ukraynalıların nasıl kolayca oturup bir tür anlaşma yapabileceğini gerçekten anlamıyorum. Bacağın çenesindeyken bir timsahla nasıl pazarlık yapabilirsin? Ukraynalıların karşılaştığı zorluk budur” dedi. .

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