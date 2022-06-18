Johnson'dan Kiev'e sürpriz ziyaret

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Kiev'e sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Johnson'ın programına göre cuma günü Doncaster'da Muhafazakar Partili vekillere konuşma yapması gerekiyordu. Bu toplantıdan son dakikada çekilen Johnson'ın Kiev'e gittiği ortaya çıktı.

Ziyaret sırasında Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski ile bir araya gelen Johnson, Ukrayna silahlı kuvvetleri için özel bir eğitim programı duyurduğunu belirtti. Johnson, bu programın savaşta "dengeleri değiştirebileceğini" ifade etti.

Başbakanlık'tan paylaşılan açıklamada Johnson, "Ukrayna askerleri ülkesini korumak için Britanya füzeleri atarken, bunu aynı zamanda bizim bazen değerini bilmediğimiz özgürlükleri korumak için yapıyor" dedi.

Britanya şu ana kadar Ukrayna'ya 1.3 milyar dolar değerinde ekonomik ve askeri yardım sağladı. Sağlanan yardımların arasında anti-tank füzeleri, zırhlı araçlar ve plastik patlayıcılar da bulunuyor. Ancak Ukrayna ağı silah talebini sürdürürken, Batı askeri kitleri konusunda da eğitim istiyordu.

Britanya liderliğindeki eğitim üç hafta sürecek; muharebe, temel ilkyardım, siber saldırı ve patlayıcıları önleme eğitimi verilecek. Eğitimlerin Polonya'da yapılması bekleniyor.