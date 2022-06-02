Johnny Depp-Amber Heard davasını kim kazandı? Johnny Depp Amber Heard davasının sonucu ne oldu?

Johnny Depp-Amber Heard davasını kim kazandı? Dünya genelinde konuşulan sorunların arasına Johnny Depp-Amber Heard davasıda girmişti. Merakla takip edilen davanın sonucu açıklandı ve büyük bir kitle rahat nefes aldı. Peki Johnny Depp - Amber Heard davasının sonucu ne oldu? İşte Johnny Depp Amber Heard davasındaki verilen ceza...

Dünya genelinde konuşulan sorunların arasına Johnny Depp-Amber Heard davasıda girmişti. Merakla takip edilen davanın sonucu açıklandı ve büyük bir kitle rahat nefes aldı. Peki Johnny Depp - Amber Heard davasının sonucu ne oldu? İşte Johnny Depp Amber Heard davasındaki verilen ceza...

Johnny Depp-Amber Heard davasını kim kazandı?

Amerika'nın Virginia eyaletinde 6 haftadır devam eden Johnny Depp - Amber Heard davasının sonuna gelindi.

7 kişilik jüri heyeti Depp'in eski eşi Amber Heard'ün kendisine yönelik iftirada bulunduğunu öne sürerek 50 milyon dolarlık bir dava açmıştı. Davada sosyal medyada da gözlemlendiği üzere Johnny Depp haklı bulundu.

Johnny Depp Amber Heard davasının sonucu ne oldu?

Jüri, Heard'ün hareketlerinin kötü niyet taşıdığını belirterek Heard'ün Depp'e 15 milyon dolar tazminat ödemesine karar verdi. Aynı zamanda Heard'ün suçlamalarından birinde haklılık payı olduğuna karar veren jüri, Depp'in Heard'e 2 milyon dolar tazminat ödemesine hükmetti.

Depp'e 100 milyon dolarlık karşı dava açan Heard'ün bu talebini ise haksız bularak kapattı. Jüri, Depp'e 15 milyon dolar tazminat ödenmesine karar verse de hakim, bunu Virginia yasalarına uygun olarak yeniden düzenledi ve 10.350.000 dolara indirdi. Depp, 2 milyon dolar ödedikten sonra Heard'den 8.350.000 dolar alacak.