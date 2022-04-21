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TIMETURK / DÜNYA / Johannesburg'da yaygın enerji kesintileri yaşanıyor

Johannesburg'da yaygın enerji kesintileri yaşanıyor

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin en büyük kenti Johannesburg'daki bir trafo merkezinde meydana gelen arızanın ardından, son bir haftadır kent genelinde yaygın elektrik kesintileri yaşanıyor.

1 Saat Önce
2022-04-21 18:16:57
Johannesburg'da yaygın enerji kesintileri yaşanıyor

Johannesburg'un Eldorado Park bölgesindeki bir trafo merkezinde 14 Nisan'da meydana gelen patlama, ülkenin finans ve ekonomi merkezi olan kentin büyük bölümünde elektrik kesintilerinin yaşanmasına neden oldu.

News24'ün haberine göre, son 7 günde Johannesburg genelinde 2 bine yakın elektrik kesintisi meydana geldi.

Güney Afrika'nın elektrik üretim ve dağıtım kurumu ESKOM'nin Üst Yöneticisi (CEO) Andre de Ruyter, dün yaptığı basın açıklamasında yaşanan sorunun çözümü için planlı olarak çalışmaların sürdürüldüğünü belirterek, bu konuda kamuoyuna itidal çağrısında bulunmuştu.

Ancak bugün aynı trafo merkezinde meydana gelen yeni bir patlama, ESKOM'nin planlarını suya düşürdü.

Johannesburg Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, her şey yolunda giderse trafo merkezindeki onarımın bir hafta sürebileceği bildirildi.

Belediye yetkilileri, sert hava koşullarının, artan elektrik talebinin, eskiyen altyapının da bu elektrik kesintilerinde önemli rol oynadığına dikkati çekti. .

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