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Joe Biden'dan '100 dolarlık aşı teşviki' çağrısı

ABD Hazine Bakanlığı, Başkan Joe Biden'ın eyalet ve yerel yönetimleri yeni aşılanan her Amerikalı için 100 dolarlık teşvik ödemeye çağırdığını duyurdu.

1 Saat Önce
2021-07-30 09:41:07
Joe Biden'dan '100 dolarlık aşı teşviki' çağrısı

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ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, mart ayında hayata geçen 1,9 trilyon dolarlık kurtarma paketi kapsamında, COVID-19 salgınının olumsuz etkileriyle mücadele için eyalet ve yerel yönetimlere 350 milyar dolarlık kaynak ayrıldığı hatırlatıldı.

Hazinenin eyalet ve yerel yönetimleri bireysel aşı teşvikleri sağlamak da dahil aşılama çalışmalarını geliştirmek için söz konusu fonları kullanmaya teşvik ettiği vurgulanan açıklamada, "Başkan Biden eyalet, bölge ve yerel yönetimlere aşı oranlarını artırmak, toplulukları korumak ve hayatları kurtarmak için ekstra bir teşvik olarak yeni aşılanan her Amerikalı için 100 dolar ödeme yapmaya çağırıyor." denildi.

Açıklamada, Hazinenin aşılamayı desteklemek amacıyla fonları etkin kullanabilmeleri için eyalet ve yerel yönetimlere teknik yardım vermeye hazır olduğunun altı çizildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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