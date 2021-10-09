Jirinovski: 'Erdoğan’a Rusça öğrettim”

Rus devlet televizyonu Rossiya-1'e konuk olan ünlü Rusya Liberal Demokrat Partisi Başkanı Jirinovski, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Rusça öğrettiğini iddia etti.

Türkiye ile ilgili birbirine taban tabana zıt ve "uçuk" açıklamalarıyla ünlü Rusya Liberal Demokrat Partisi Başkanı Vladimir Jirinovski, bu kez de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Rusça öğrettiğini iddia etti.

Medya Günlüğü'nden Fuat Safarov'un haberin göre; Rus devlet televizyonu Rossiya-1'de ünlü sunucu Vladimir Solovyov'un programına konuk olan Jirinovski, Türk-Rus ilişkilerine de değindi.

Türkoloji eğitimi gören Jirinovski, "Erdoğan bizimle dostluk ilişkileri kuruyor, Rusya'yı seviyor. Rusça da biliyor. Biz Erdoğan'la Rusça konuştuk. Ben Erdoğan'a Rusça öğrettim. Onun muhteşem sarayında buluştuk" dedi.

Ocak ayında yine aynı kanalda canlı yayına katılan Jirinovski, Türkiye'nin son politikalarını beğenmediğini söyleyerek, "Erdoğan artık dostum değil" demişti.

Jirinovski, Temmuz 2018'de ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok saygı duyduğunu belirterek ant içme törenine katılmaktan büyük memnuniyet duyduğunu söylemiş ve şöyle konuşmuştu:

"Erdoğan benim dostum! Törene beni şahsen davet etti. Orada devlet liderleri, başbakanlar vardı. Ama Erdoğan beni, bir siyasi lideri olarak özel olarak davet etti. Törende Erdoğan ile görüşüp konuştuk... Türkiye ile iş birliği yapmamız lazım. Erdoğan bize elini uzatıyor. Biz ise susuyoruz. Neden Türkiye'yi Şanghay İşbirliği Örgütü'ne almıyoruz? Türkiye de oraya üye olmalı. Ardından Gümrük Birliği'ne almalıyız. Türkiye giderek güçlenmek istiyor. Bizim için hiçbir sorun yok. Zaten Türkiye güney komşumuz."

Jirinovski'nin partisi, 40 sandalyeyle temsil edildiği Rusya parlamentosundaki üçüncü büyük parti konumunda bulunuyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.