Jinping: Hiç kimsenin Çin'i sindirmesine asla izin vermeyeceğiz

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Çin Komünist Partisi'nin 100. kuruluş yıldönümünde yaptığı konuşmada, 'Hiç kimsenin Çin'i sindirmesine, tahakküm altına almasına ve boyun eğdirmesine asla izin vermeyeceğiz' dedi.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Çin Komünist Partisi'nin 100. kuruluş yıldörümünde yaptığı konuşmada, Çin'in diğer ülkelere tahakküm etmediğini söyledi.

Xi, ABD'yi hedef aldığına inanılan konuşmasınnda ayrıca, kimsenin "Çin'e tahakküm etmemesi" uyarısında bulundu ve edenlerin "kafalarını büyük bir çelikten duvara çarpacağını" kaydetti.

BBC Türkçe'nin haberine göre, başkent Pekin'deki Tiananmen Meydanı'nda toplanan 70 bin kişi, Xi'nin konuşmasını tezahüratlarla dinledi. Bir çoğu da maske takmıyordu.

Kutlamalar kapsamında savaş uçakları gösteri uçuşları yaptı, top atışları yapıldı ve şarkılar çalındı.

Xi'nin konuşmasında neler öne çıktı?

Bir saat kadar konuşan Devlet Başkanı, modern Çin'de Komünist Parti'nin oynadığı rolü vurguladı ve ülkenin büyüme hikayesinde merkezi konumda olduğunu söyledi, ayrıca halkı partiden ayırma girişimlerinin başarısız olacağını belirtti.

Xi "Sadece sosyalizm Çin'i kurtarabilir ve sadece Çin karakterli sosyalizm Çin'i geliştirebilir" dedi. Xi ayrıca, "Hiç kimsenin Çin'i sindirmesine, tahakküm altına almasına ve boyun eğdirmesine asla izin vermeyeceğiz" diye konuştu.

Çin sık sık ABD'yi büyümesini engellemekle suçluyor ve Xi'nin bu sözleriyle Washington'ı hedef aldığına inanılıyor.

Tayvan'dan da bahseden Xi, Çin'in birleşmeye duyduğu "sarsılmaz bağlılığı koruduğunu söyledi.

Çin lideri "Hiç kimse, Çin halkının ulusal egemenlik ve toprak bütünlüğü konusundaki kararlılığını, iradesini ve kabiliyetini hafife almamalı" dedi.

Xi, "yüksek düzeyde özerkliğe" sahip olan Hong Kong ve Macau'nun da "Bir ülke, iki sistem" prensiplerini doğru bir şekilde uygulaması gerektiğini ifade etti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.