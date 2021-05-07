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'Jersey Adası' krizinde İngiltere'den geri adım!

İngiltere ile Fransa arasında yaşanan 'Jersey Adası' krizinde Londra, geri adım attı. İki ülkenin bölgede güç gösterisi yapmasının ardından, İngiltere bölgeye gönderdiği iki gemiyi geri çağırdı.

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07.05.2021 14:54:31
'Jersey Adası' krizinde İngiltere'den geri adım!

İngiltere ile Fransa arasında yaşanan "Jersey Adası" krizinde Londra, geri adım attı. İki ülkenin bölgede güç gösterisi yapmasının ardından, İngiltere bölgeye gönderdiği iki gemiyi geri çağırdı.

Londra-Paris hattı Manş denizindeki balıkçılık faaliyetleri yüzünden gerildi.

Önce İngiltere, ardından Fransa'nın, gerilimin odak noktasındaki Jersey adası çevresine devriye için ikişer donanma gemisi yollamasının ardından, İngiltere, gemilerini geri çekme kararı aldı.

Fransız balıkçılardan avlanma izni

İngiltere, Avrupa Birliği'nden çıkmasının ardından Manş denizinde bulunan Jersey Adası üzerinden bir süredir Fransa ile gergin.

Londra, bölgede avcılık yapan Fransız balıkçılardan avlanma izin belgesi istedi. Bu talep Fransa'da tepki çekti.

Fransa'dan "elektrik" tehdidi

Fransız balıkçılar liman önünde gösteri yapıp, limana abluka uygulayacaklarını açıkladı.

Fransa'nın adanın elektriğini kesme tehdidi gerilimi artırdı.

Fransız balıkçıların gösterisi kameralara da yansıdı. Bu görüntülerden biri ihtilafın geldiği boyutu gözler önüne serdi.

Fransız bir balıkçı teknesi, bir İngiliz teknesine kasten çarptı.

Adayı İngiltere temsil ediyor

Fransız balıkçıların evlerine dönmesi üzerine İngiltere, iki gemisini geri çağırdı. Kriz şimdilik yatıştı.

Ancak, İngiltere Başbakanlık ofisinden, "Jersey Adası'ndan gelecek yardım talepleri için hazırda bekleyeceğiz" açıklaması yapıldı.

Jersey Adası İngiltere'den yaklaşık 136, Fransa'dan ise 22 buçuk kilometre uzaklıkta.

Kendi kendini yöneten adayı uluslararası ilişkilerde İngiltere temsil ediyor.

Kaynak: TRT Haber

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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