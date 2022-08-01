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Jens Stoltenberg'den tahıl sevkiyatındaki rolü nedeniyle Türkiye'ye teşekkür

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, tahıl krizinin çözümünde oynadığı rol nedeniyle Türkiye'ye teşekkür etti.

2 Saat Önce
2022-08-01 14:50:13
Jens Stoltenberg'den tahıl sevkiyatındaki rolü nedeniyle Türkiye'ye teşekkür

Stoltenberg, Ukrayna tahılının sevk edilmesi sürecine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

İlk sevkiyatın, yapılan anlaşma kapsamında Odessa'dan başladığına dikkat çeken Stoltenberg, "Müttefikimiz Türkiye'ye oynadığı kilit rolden ötürü teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Gemi, İstanbul'dan Lübnan'a geçecek

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) sevkiyata ilişkin yapılan açıklamada, "Razoni isimli gemi Lübnan'n Tripoli Limanı'na gitmek üzere Odessa'dan hareket etmiştir. Geminin 2 Ağustos'ta İstanbul'da olması beklenmektedir. Gemi, İstanbul'da yapılacak denetimi müteakip varış limanına intikaline devam edecektir." ifadeleri kullanılmıştı. .

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