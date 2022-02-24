Jennifer Lawrence doğum yaptı! Jennifer Lawrence ne zaman doğum yaptı? Jennifer Lawrence'ın bebeğinin cinsiyeti ne?

Jennifer Lawrence ne zaman doğum yaptı? Ünlü oyuncu Jennifer Lawrence hamileliğiyle gündeme gelse de, çocuğunu medyadan uzak tutmak istediği için çok açıklama yapmıyor. Bugün Jennifer Lawrence'ın doğum yaptığı haberi geldi. Peki ama Jennifer Lawrence'ın bebeğinin cinsiyeti ne? Jennifer Lawrence ne zaman doğum yaptı? İşte detaylar...

Ünlü oyuncu Jennifer Lawrence hamileliğiyle gündeme gelse de, çocuğunu medyadan uzak tutmak istediği için çok açıklama yapmıyor. Bugün Jennifer Lawrence'ın doğum yaptığı haberi geldi. Peki ama Jennifer Lawrence'ın bebeğinin cinsiyeti ne?

Jennifer Lawrence ne zaman doğum yaptı?

Ünlü oyuncu Jennifer Lawrence'ın hamileliği çok konuşuldu. Lawrence'nin sanat galerisi işletmecisi olan 37 yaşındaki eşi Cooke Maroney, Eylül 2021'de bebek bekledikleri haberini doğrulamıştı.

Jennifer Lawrence'ın bebeğinin cinsiyetine?

Lawrence ve Maroney, 2018 yılında sevgili olmuşlardı ve 2019'da ABD'nin New England bölgesindeki Rhode Adası'nda aile ve yakın arkadaşlarının katıldığı gizli bir düğünle evlenmişti.

Ajanslara gelen haberlere göre; doğum yaptığı bildirilen Lawrence'ın bebeğinin cinsiyeti, adı ve tam doğum tarihinin ne olduğu henüz bilinmiyor.

Bebeği hakkına çok konuşmayan Lawrence, bir röportajında çocuğunun özel hayatını korumayı planladığını belirtti. .