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TIMETURK / DÜNYA / Jeff Bezos ünvanını kaybetti: İşte dünyanın en zengin 10 kişisi

Jeff Bezos ünvanını kaybetti: İşte dünyanın en zengin 10 kişisi

Jeff Bezos’un uzun süredir elinde bulundurduğu Forbes dünyanın en zengin kişisi unvanı Fransız giyim markası Louis Vuitton’un sahibi Bernard Arnault’a geçti.

9 Saat Önce
2021-08-08 12:23:38
Jeff Bezos ünvanını kaybetti: İşte dünyanın en zengin 10 kişisi

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Dünyanın en zenginleri listesinin en üst sırası el değiştirdi. Amazon'un sahibi Jeff Bezos'un uzun süredir elinde bulundurduğu Forbes dünyanın en zengin kişisi unvanı Fransız giyim markası Louis Vuitton'un sahibi Bernard Arnault'a geçti. L'Oreal'in sahibi Francoise Bettencourt Meyers ise, en zengin 10 kişi içerisinde yer alan tek kadın oldu.

İşte dünyanın en zengin 10 kişisi ve servetleri:

1- Bernard Arnault - 198.8 milyar dolar - Louis Vuitton Moet Hennessy

2- Jeff Bezos - 193.3 milyar dolar - Amazon - Blue Origin's

3- Elon Musk 182.1 milyar dolar - Tesla - Spacex

4- Bill Gates 132.1 milyar dolar - Microsoft

5- Mark Zuckerberg 130.8 milyar dolar - Facebook

6- Larry Page 116.4 milyar dolar - Google

7- Larry Ellison 116.3 milyar dolar - Oracle

8- Sergey Brin 112.6 milyar dolar - Google

9- Warren Buffett 103.7 milyar dolar - Berkshire Hathaway

10- Francoise Bettencourt Meyers - 93 milyar dolar - L'oreal

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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