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''Jeff Bezos'un yatına çürük yumurta atalım''

Jeff Bezos'un süper yatı için Hollanda'nın tarihi köprüsünün kaldırılması kararı büyük tepki çekti.

55 Dakika Önce
2022-02-07 12:58:13
''Jeff Bezos'un yatına çürük yumurta atalım''

Amazon'un sahibi milyarder girişimci Jeff Bezos, Hollanda'nın Rotterdam kentinde 417 metrelik devasa bir yat inşa ettiriyor.

Hollanda medyası, Bezos'un yatının limandan ayrılabilmesi için 100 yıllık Koningshaven Köprüsü'nün bir bölümünün kaldırılabileceğini duyurmuştu.

Business Insider'a konuşan Rotterdam Belediyesi Sözcüsü Frances van Heijst, köprünün bir kısmının sökülebileceğine izin verilebileceğini belirtti. Rotterdam halkı ise ünlü iş insanını protesto etmek için Facebook üzerinden 'Jeff Bezos'un süper yatına yumurta atalım' başlığıyla bir etkinlik planladı.

Yaklaşık 1500 kişi etkinliğe katılacağını belirtirken, 5 bin 700 kişi de ilgilendiğini belirtti. Söz konusu etkinliğin 1 Haziran'da yapılması planlanıyor.

Etkinlik açıklamasında ise şu ifadeler yer aldı:

“Tüm Rotterdamlılara sesleniyorum, yanınıza bir kutu çürük yumurta alın ve Jeff'in yatı Rotterdam'daki Hef'ten geçerken toplu halde atalım. Rotterdam halkı tarafından enkazdan inşa edildi ve biz bunu sadece megaloman bir milyarder için parçalara ayırmayacağız. Savaşmadan olmaz!”

Bezos'un yaklaşık 500 milyon dolara inşa ettirdiği yatın direkleri çok uzun olduğundan ötürü Koningshaven Köprüsü'nün altından geçemeyeceği söyleniyor.

1878'de inşa edilen Koningshaeven Köprüsü, 1940'ta 2. Dünya Savaşı sırasında Nazi Almanyası tarafından bombalandıktan sonra yeniden inşa edilmişti.

2017'de geniş çaplı bir restorasyondan geçen köprünün bir daha sökülmeyeceği yönünde kesin bir karar alınmıştı. .

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