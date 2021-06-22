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''Jeff Bezos Mona Lisa'yı yesin'' kampanyası sosyal medyada gündem oldu

''Jeff Bezos Mona Lisa'yı yesin'' kampanyası sosyal medyada gündem oldu

Dünyaca ünlü teknoloji milyarderi Jeff Bezos'un Mona Lisa tablosunu satın alıp yemesini talep eden bir kampanya başlatıldı. Çevrimiçi kampanyaya çok sayıda kişi imza verdi.

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22.06.2021 15:19:40
''Jeff Bezos Mona Lisa'yı yesin'' kampanyası sosyal medyada gündem oldu

Dünyaca ünlü teknoloji milyarderi Jeff Bezos'un Mona Lisa tablosunu satın alıp yemesini talep eden bir kampanya başlatıldı. Çevrimiçi kampanyaya çok sayıda kişi imza verdi.

Independent Türkçe'den Çağla Üren'in haberine göre; Change.org'da imzaya açılan metinde son derece tuhaf bir açıklama yer alıyor. Açıklama, "Kimse Mona Lisa'yı yemedi; Jeff Bezos'un bir tavır alıp bunu gerçekleştirmesi gerektiğini düşünüyoruz" diyor.

Kampanyanın mimarı Kane Powell, Vice'a verdiği röportajda bu metni yaklaşık bir yıl önce viral olmasını umarak yazdığını ama son haftalara kadar dikkat çekmediğini söyledi. Metnin neden şimdi popüler olduğu ise belli değil.

Bezos'un tabloyu yemesini neden istediği sorusuna Powell, "Dürüst olmak gerekirse bilmiyorum" yanıtını verdi.

Leonardo Da Vinci'nin 16. yüzyılda resmettiği yağlı boya tablosuna değer biçmek kolay değil. Geçen yıl Fransız girişimci Stéphane Distinguin, tablonun en az 60 milyar dolara satılabileceğini öne sürmüştü.

Ancak 2017'de Christie's müzayede evi, Da Vinci'nin "Salvator Mundi" eserini tam 450 milyon dolara satmıştı. The New York Times'a göre Mona Lisa'nın değeri, 850 milyon dolara kadar çıkabilir.

Amazon CEO'su Bezos ise dünyanın en zengin insanı olarak tanınıyor. Bu nedenle dünyaca ünlü Mona Lisa tablosunu satın almada sorun yaşamayacağı düşünülüyor.

Öte yandan bu tabloyu yemeye kalkacak kişinin büyük sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kalacağı tahmin ediliyor. Zira Da Vinci, Mona Lisa'yı ilk olarak ince taneli bir ağaç kalası üzerine çizdi ve daha sonra kurşundan yapılma malzemeler tercih etti. 

Uzmanlara göre kurşun zehirlenmeleri ölümle sonuçlanabiliyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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