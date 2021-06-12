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Jeff Bezos ile uzay yolculuğunun değeri 28 milyon dolar
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Jeff Bezos ile uzay yolculuğunun değeri 28 milyon dolar

ABD'li e-ticaret devi Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'la uzay yolculuğuna çıkmak için satışa sunulan bir kişilik koltuk, 28 milyon dolara alıcı buldu.

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12.06.2021 22:57:13
Jeff Bezos ile uzay yolculuğunun değeri 28 milyon dolar

Bezos'un sahibi olduğu uzay turizmi şirketi Blue Origin, 20 Temmuz'da gerçekleştirilecek uzay seyahatindeki boş bir koltuğu çevrim içi açık artırmayla satışa sundu.

Şirket, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Bezos ve kardeşinin yer alacağı uzay yolculuğunda bir koltuğu 28 milyon dolara sattıklarını duyurdu.

Koltuk için açık artırmaya 159 ülkeden 7 bin kişi katıldı. İlk kez uzaya insan taşıyacak Blue Origin, koltuğu alan kişinin adını açıklamadı.

Teksas'taki Van Horn Üssü'nden yapılacak 11 dakikalık yolculukta 6 yolcunun yer alacağı belirtiliyor.

Daha önce 16 kez otomatikleştirilmiş uçuş gerçekleştiren şirket, ilk kez uzaya insan taşıyacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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