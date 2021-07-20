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Jeff Bezos dahil 4 kişiyi taşıyan araç uzaya fırlatıldı

Milyarder iş insanı Jeff Bezos dahil 4 kişiyi taşıyan New Shepard uzay aracı ABD'nin Teksas eyaletinden uzaya fırlatıldı.

1 Saat Önce
2021-07-20 16:45:28
Jeff Bezos dahil 4 kişiyi taşıyan araç uzaya fırlatıldı

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ABD'li e-ticaret devi Amazon'un kurucusu Jeff Bezos beraberindeki 3 kişi, Blue Origin şirketinin geliştirdiği New Shepard aracıyla Teksas'ın batısından uzaya fırlatıldı.

Kapsül 11 dakikanın ardından Dünya'ya döndü.

CNN'nin aktardığına göre, inişin ardından Bezos'un kapsül içinde ' Şimdiye kadar en iyi gün' dediği duyuldu.

Mürettebatının tamamı sivillerden oluşan ve pilotsuz yapılan uçuş, tarihte bir ilk olma özelliği taşıyor.

Uçuşta Bezos'a kardeşi Mark Bezos'un yanı sıra Amerikalı kadın havacı 82 yaşındaki Wally Funk ve Somerset Capitals Partner şirketinin üst yöneticisinin 18 yaşındaki fizik öğrencisi oğlu Olivier Deamon eşlik ediyor.

Oliver Deamen uzaya gidecek "en genç", Funk ise "en yaşlı" kişi olacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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