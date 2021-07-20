DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Jeff Bezos açıkladı: Gelecek uzay uçuşları için 100 milyon dolar değerinde bilet satıldı
Dar gelirli ailelerin çocuklarına ücretsiz bisiklet eğitimi veriyor
''Maraş açılımı'' Yunan basınında
Bisiklet Eğitmeni Turgay Civelek
Temmuz sıcağı piyasaları bunaltacak
Fatih Terim: PSV karşısında avantajlı bir skor almak istiyoruz
Almanya'daki sellerde can kaybı 170'i aştı
BM’den Irak'taki terör saldırısına kınama
İngiltere-Fransa 'göçmen kanalı'yla sıkıntıya girdi
'Uykusuzluk alkol kadar tehlikeli'
Delta varyantı piyasaları tedirgin ediyor
Putin ile Aliyev Karabağ’ı görüştü
Eşini çocuklarının önünde bıçaklayarak öldürdü: Tutuklandı
Türkiye'de koronavirüs bilançosu: Vakalar artmaya devam ediyor
Avrupa borsaları yükselişle kapandı

TIMETURK / DÜNYA / Jeff Bezos açıkladı: Gelecek uzay uçuşları için 100 milyon dolar değerinde bilet satıldı

Jeff Bezos açıkladı: Gelecek uzay uçuşları için 100 milyon dolar değerinde bilet satıldı

ABD'li e-ticaret devi Amazon'un kurucusu Jeff Bezos,gelecek uzay uçuşları için yaklaşık 100 milyon dolar değerinde bilet sattığını duyurdu.

25 Dakika Önce
2021-07-20 22:07:54
Jeff Bezos açıkladı: Gelecek uzay uçuşları için 100 milyon dolar değerinde bilet satıldı

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

Bezos, uzay seyahatinin ardından düzenlenen basın toplantısında, Amazon çalışanları ve müşterilerine uzay uçuşunun finansmanını sağladıkları için teşekkür etti.

Beklentilerinin yüksek olduğunu ve önemli ölçüde aşıldığını aktaran Bezos, çok zevkli bir deneyim olduğunu ifade etti.

Bezos, Blue Origin'in gelecek uzay uçuşlarına talebin çok fazla olduğunu vurgulayarak, şirketin gelecek uçuşları için yaklaşık 100 milyon dolar değerinde bilet sattığını aktardı.

Biletlerin fiyatına ilişkin bilgi vermeyen Bezos, Blue Origin'in uzaya bu yıl 2 yolcu uçuşu daha düzenlemeyi planladığını kaydetti.

ABD'li milyarder Bezos ve beraberindeki 3 kişi, Blue Origin'in geliştirdiği New Shepard aracıyla başarılı bir uzay seyahati gerçekleştirmişti.

Uçuşta Bezos'a kardeşi Mark Bezos'un yanı sıra Amerikalı kadın havacı 82 yaşındaki Wally Funk ve Somerset Capitals Partner şirketinin Üst Yöneticisinin (CEO) fizik öğrencisi oğlu 18 yaşındaki Olivier Deamon da eşlik etmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH
İHH