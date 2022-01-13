Jason Momoa ve Lisa Bonet neden ayrıldı? Jason Momoa Lisa Bonet boşandı mı?

Jason Momoa ve Lisa Bonet neden ayrıldı? Ünlü aktör Jason Momoa oynadığı film ve dizilerle gündem anılan isimlerin başında geliyordu. Fakat bu sefer eşi ile gündeme gelen Momoa sevenlerini üzdü. 'Game of Thrones' dizisi ve 'Aquaman' filmiyle akıllara kazınan oyuncunun eşinden ayrıldığı konuşuluyor. Peki ama Jason Momoa Lisa Bonet boşandı mı? Ayrılık sebepleri ne? İşte merak edilen detaylar...

Jason Momoa ve Lisa Bonet neden ayrıldı? Ünlü aktör Jason Momoa oynadığı film ve dizilerle gündem anılan isimlerin başında geliyordu. Fakat bu sefer eşi ile gündeme gelen Momoa sevenlerini üzdü. 'Game of Thrones' dizisi ve 'Aquaman' filmiyle akıllara kazınan oyuncunun eşinden ayrıldığı konuşuluyor. Peki ama Jason Momoa Lisa Bonet boşandı mı? Ayrılık sebepleri ne? İşte merak edilen detaylar...

Jason Momoa ve Lisa Bonet neden ayrıldı?

Instagram hesabından duyurulan ayrılık haberinde çift; “Bunu paylaşma nedenimiz haber değeri taşıması değil. Ancak hayatlarımızda saygınlık ve dürüstlükle hareket ediyoruz. Aramızdaki sevgi devam ediyor. Birbirimizi, olmak istediğimiz kişi olmayı öğrenmek üzere özgür bırakıyoruz” şeklinde bir açıklamada bulundu.

Jason Momoa Lisa Bonet boşandı mı?

Jason Momoa Lisa Bonet çifti 2005 yılında sevgili oldu ve 2017yılında ilişkilerini evlilik ile taçlandırdı. Çiftin bu evlilikten Lola adında 14 yaşında bir kızları ve Nakoa-Wolf adında 13 yaşında bir oğulları bulunuyor.

Aralarındaki 13 yaş fark ile sıksık gündeme gelseler de çift 17 yıllık ilişkilerini sorunsuz sürdürmüştü. Boşanmalarına ilişkin bir açıklamada bulunmayan çiftin ilerleyen günlerde "boşanıp boşanmadığını" sitemizden öğrenebilirsiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.