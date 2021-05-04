DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Alparslan Kuytul gözaltına alındı
Marketlerde sigara satışı yasaklandı mı? Tam kapanmada sigara satışı yasak mı?
Bakan Akar: Yunanistan'ın çabaları beyhude
Kuru ekmekler biyogübre üretiminde kullanılacak
FED Başkanı'ndan dijital para açıklaması
İlahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu Esenler’de anıldı
Almanya'da 'NSU 2.0' tehdit mektupları ile ilgili gözaltı
Suga: 74 yıllık anayasada revizyona ihtiyaç var
Hindistan'da son 24 saatte 3 bin 449 kişi daha hayatını kaybetti
Bursa'da işçileri taşıyan servis aracı devrildi
Japonya ve İngiltere, Çin'e karşı anlaştı
Meksika'da korkunç kaza
Cumhurbaşkanlığı seçimi için 51 adaydan üçüne izin çıktı
Han: İslam'ı terörle bağdaştırmak haksızlık
ABD önderliğindeki büyük askeri tatbikat Arnavutluk’ta başladı

İSTANBUL

20:10:00

İftar vakti

BURSA

20:08

04:15
20:08
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:53

04:01
19:53
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:36

03:45
19:36
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

19:19

03:27
19:19
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

19:04

03:27
19:04
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

20:10:00

İftar vakti

ANKARA

19:53

04:01
SAHUR
19:53
İFTAR

ERZURUM

19:19

03:27
SAHUR
19:19
İFTAR

Japonya ve İngiltere, Çin'e karşı anlaştı

Japonya ve İngiltere, Doğu Çin Denizi ve Güney Çin Denizi'nde Çin'in tehdit içeren faaliyetlerine karşı 'Serbest ve Açık Hint-Pasifik' için iş birliği yapılmasını taahhüt etti.

ABONE OL

Google News - Timeturk
04.05.2021 08:49:09
Japonya ve İngiltere, Çin'e karşı anlaştı

Japonya ve İngiltere, Doğu Çin Denizi ve Güney Çin Denizi'nde Çin'in tehdit içeren faaliyetlerine karşı "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" için iş birliği yapılmasını taahhüt etti.

Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu, Londra'da süren G7 Dışişleri Bakanları toplantısı marjında görüştüğü İngiliz mevkidaşı Dominic Raab ile ikili ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Bakanlık açıklamasına göre Motegi, İngiltere'nin Pasifik'e yıl içerisinde göndereceği uçak gemisi taşıyıcı ve görev grubunun Japonya'ya uğramasından memnuniyet duyduklarını söyledi.

İngiltere'nin "proaktif katılımını" öven Motegi, "İngiliz uçak gemisi taşıyıcısı görev grubunun Hint-Pasifik'e sevk edilmesi, İngiltere'nin bölgeye olan taahhüdünün sembolüdür." dedi.

Görüşmede iki bakan, Çin'de 1 Şubat'ta yürürlüğe giren kanun kapsamında, bölgesel sulardaki statükoyu tek taraflı değiştirme girişimlerinden "derin endişe duyduklarını" belirtti.

"Serbest ve Açık Hint-Pasifik" için iş birliği taahhüt eden bakanlar, Sincan Uygur Özerk Bölgesi ve Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ndeki insan hakları ihlallerine karşı kaygılarını aktardı.

Myanmar'da darbe karşıtı protestolarda barışçıl göstericilere karşı aşırı güç kullanımını kınayan Motegi ve Raab, şiddetin durması ve tutukluların serbest bırakılması çağrısı yaptı.

- Silah kullanma yetkisi

Çin'de 1 Şubat'ta yürürlüğe giren kanun, kendi sahil güvenliğine ve söz konusu sularda kurallara uymayan yabancı gemilere karşı silah kullanma yetkisi veriyor.

Kyodo ajansı, bu kanunun Çin'e, Doğu Çin Denizi'ndeki tartışmalı Senkaku Adaları etrafında seyreden Japon gemilerini hedef alabilme yetkisi tanıdığını belirtti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH Ramazan
İHH Ramazan