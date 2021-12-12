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Japonya ve ABD, Çin ve Kuzey Kore'ye karşı anlaştı

Japonya ve ABD dışişleri bakanları, Çin'in Hint-Pasifik'te artan faaliyetleri ve Kuzey Kore'nin füze tehditlerine karşı ikili ittifakın müdahale kapasitesini güçlendirilmesinde anlaştı.

21 Dakika Önce
2021-12-12 08:34:47
Japonya ve ABD, Çin ve Kuzey Kore'ye karşı anlaştı

Japonya Dışişleri Bakanı Yoşimasa Hayaşi, İngiltere'deki G7 Dışişleri Bakanları zirvesi kapsamında bir araya geldiği ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile ikili ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Görüşmede iki bakan, Çin'in Hint-Pasifik'te artan faaliyetleri ve Kuzey Kore'nin füze tehditlerine karşı ikili ittifakın müdahale kapasitesi ve caydırıcılığını güçlendirilmesi mutabakatına vardı.

Barış ve istikrarın önemi vurgulandı

Çin'in, Güney Çin Denizi ve Doğu Çin Denizinde statükonun güç kullanılarak değiştirilmesi teşebbüslerine karşı çıkan ikili, Tayvan Boğazı'nda "barış ve istikrarın" önemini vurguladı.

Blinken, Kuzey Kore'nin tehditkar füze denemelerine karşı Japonya-ABD-Güney Kore 3'lü zirvesinin "güvenli, müreffeh, birbirine bağlı, serbest ve açık Hint-Pasifik için taşıdığı değerin" altını çizdi.

İkili, ekim ayı başında Japonya Başbakanlığına seçilen Fumio Kişida'nın ABD'de Başkan Joe Biden ile buluşması ve iki ülkenin Dışişleri ve Savunma Bakanlıklarını bir araya getirecek 2+2'li zirveye yönelik hazırlıkları da ele aldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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