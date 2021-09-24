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TIMETURK / DÜNYA / Japonya, Putin'in planına karşı çıktı

Japonya, Putin'in planına karşı çıktı

Japonya, Rusya'nın Kuril Adaları'nda gümrüksüz bölge kurulması ve 10 yıl süreli yabancı firmaların yatırımlarının vergiden muaf tutulması planına karşı çıktı.

4 Saat Önce
2021-09-24 08:14:13
Japonya, Putin'in planına karşı çıktı

Japonya, Rusya'nın Kuril Adaları'nda gümrüksüz bölge kurulması ve 10 yıl süreli yabancı firmaların yatırımlarının vergiden muaf tutulması planına karşı çıktı.

Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu, Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurul görüşmeleri için New York'ta bir araya geldiği Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile iki ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Kyodo ajansına göre Motegi görüşmede, mevkidaşı Lavrov'un gündeme getirdiği, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kuril Adaları'nda gümrüksüz bölge kurulması planı tepki gösterdi.

Motegi ülkesinin, Putin'in Kuril Adaları'nda gümrüksüz bölge kurulması ve 10 yıl süreli yabancı firmaların yatırımlarının vergiden muaf tutulması planına karşı çıktıklarını bildirdi.

Adalarda iki ülkenin ortak ekonomik faaliyetlerine yönelik Motegi, bunların Japonya'nın yasal statüsü ihlal edilmeden gerçekleştirilmesi gerektiğini kaydetti.

Görüşmede, İkinci Dünya Savaşı sonrası iki ülke arasında "anlaşma olmadığı" konusuna yönelik Motegi Japonya'nın, Rusya ile "geniş ve karşılıklı ilişkiler geliştirmek" istediğini söyledi.

Kuril sorunu

İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda Sovyetler Birliği, Japonya'nın Pasifik Okyanusu ile Ohotsk Denizi'ni birbirinden ayıran ve yaklaşık 1300 kilometre boyunca uzanan Kuril Adaları'nı 1945'te ilhak etmişti.

İlhakın ardından Japonya tarafından "Kuzey bölgeleri" olarak adlandırılan toprak parçası konusundaki uyuşmazlık nedeniyle Rusya ile Japonya arasında barış antlaşması imzalanması için yapılan görüşmelerde taraflar sonuca ulaşamıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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