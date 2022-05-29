Japonya'nın kuzeydoğusunda korkutan deprem

Japonya'nın kuzeydoğusundaki İbaraki eyaleti açıklarında 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının İbaraki'ye komşu Fukuşima eyaleti ile Toçigi, Gunma ve Çiba bölgelerinde de hissedildiği kaydedildi.