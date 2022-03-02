Japonya Meclisi'nden Rusya'ya sert kınama

Japonya'da, 'Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini en sert şekilde kınayan' meclis kararı onaylandı. Kararda, Rus askerlerinin saldırıları 'derhal durdurması ve Ukrayna'dan çekilmesi' çağrısı yapıldı.

Japonya Temsilciler Meclisi (Şuugiin), "Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nı ihlal ettiğini" beyan eden kararı kabul etti.

Kararda "En sert şekilde kınanan Rusya'nın işgalinin Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğini açıkça ihlal ettiğine" dikkat çekildi.

"Statükoyu değiştirmek üzere tek taraflı güç kullanımına" karşı çıkılan kararda, Rus askerlerinin saldırıları "derhal durdurması ve Ukrayna'dan çekilmesi" çağrısı yapıldı.

Ukrayna halkıyla "dayanışmanın korunduğunu" belirten karar, Japon hükümetinden "yaptırımlar yoluyla ivedilikle ve kararlı şekilde krize yanıt verilmesi" talep edildi.

Kararda, söz konusu "işgal", "sadece Avrupa'da değil, Asya dahil uluslararası toplum düzeninin temelini sarsabilecek oldukça ciddi bir durum" olarak nitelendirildi.

Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa, meclis kararının onaylanmasının ardından, "G-7 ülkeleriyle iş birliği halinde, güçlü yaptırımlar yoluyla uygun şekilde yanıt vereceklerini" söyledi.

Japonya, Kiev Büyükelçiliğinin faaliyetlerini askıya aldı

Öte yandan Japonya'nın Kiev Büyükelçiliğinin faaliyetlerinin, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle geçici olarak durdurulacağı bildirildi.

Japonya Dışişleri Bakanlığı, Kiev Büyükelçiliği faaliyetlerinin, Ukrayna'nın batısındaki Lviv kentinde kurulan geçici irtibat ofisinden sağlanacağını açıkladı. Polonya-Ukrayna sınırı yakınlarındaki irtibat ofisi, tahliye talepleri dahil Ukrayna'daki Japon vatandaşlarına hizmet vermeyi sürdürecek. Söz konusu kararın, Rus ordusunun Kiev'deki iletişim ve istihbarat noktalarının vuracağını duyurması sonrası gelmesi dikkati çekti. İşgalin başladığı geçen haftadan beri büyükelçilik faaliyetlerinin ölçeğinin düşürüldüğü, Japonya'nın Kiev Büyükelçisi Matsuda Kuninori'nin görevini sürdürdüğü belirtildi. Japon hükümeti, Ukrayna'da bulunan yaklaşık 120 Japon vatandaşını, Polonya üzerinden düzenlenecek charter uçak seferiyle tahliye edebileceğini duyurmuştu. Japonya'da halk, Ukrayna'daki bir yardım fonuna 2 milyar yen bağış yaptı Bu arada Japonya'da halkın, Ukrayna'daki bir yardım fonuna 2 milyar yen (yaklaşık 17 milyon dolar) bağış yaptığı bildirildi. Kyodo ajansının haberine göre, Ukrayna'nın Tokyo Büyükelçisi Sergiy Korsunsky, ana muhalefetteki Anayasal Demokrat Parti (CDP) Genel Başkanı İzumi Kenta ile bir araya geldi. Büyükelçi Korsunsky, Japon halkının, Ukrayna'daki bir yardım fonuna 2 milyar yen bağış yaptığını belirterek, ülkesine verilen destekten dolayı şükranlarını iletti. Görüşme sonrası İzumi, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Korsunsky'nin ülkesinin yeniden inşası için "büyük miktarda paraya" ihtiyaç duyulacağını söylediğini aktardı. E-ticaret devi Rakuten Üst Yöneticisi (CEO) Mikitani Hiroşi'nin, Ukrayna'ya yönelik kurduğu insani yardım fonunda ise 1,4 milyar yen (12,1 milyon dolar) toplandığı kaydedildi.

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