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TIMETURK / DÜNYA / Japonya kasım ayında olağan genel seçime gidiyor

Japonya kasım ayında olağan genel seçime gidiyor

Japonya'da iktidardaki Liberal Demokrat Partinin (LDP) ay ortasında Meclisi feshedeceği, kasım ayının ilk yarısında olağan genel seçimlere gideceği belirtildi.

5 Saat Önce
2021-10-03 08:11:07
Japonya kasım ayında olağan genel seçime gidiyor

Japonya'da iktidardaki Liberal Demokrat Partinin (LDP) ay ortasında Meclisi feshedeceği, kasım ayının ilk yarısında olağan genel seçimlere gideceği belirtildi.

Kyodo ajansının kabine kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, LDP Genel Başkanlığına seçilen Kişida Fumio, hafta başında Mecliste oylamaya girecek.

LDP ve koalisyon ortağı Komeito'nun hakimiyetindeki Meclis oturumunda Kişida'nın, Japonya'nın yeni başbakanı olarak ilan edilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Yeni başbakan kabinesini hafta içinde kamuoyuna duyuracak ve 8 Ekim'de Mecliste ilk politika konuşmasını yapacak.

Kişida, 11-13 Ekim'de muhalefet partilerinin katılımıyla düzenlenecek soru-cevap oturumlarını gerçekleştirecek, ertesi gün de Meclisi feshedecek.

En muhtemel senaryoya göre 26 Ekim'de kampanyası başlatılacak olağan genel seçim 7 Kasım'da düzenlenecek.

Takvimin gecikmesi halinde, kampanyası 2 Kasım'da başlayacak seçimler 14 Kasım'da gerçekleştirilecek.

İktidar ortağı Komeito Genel Başkanı Yamaguçi Natsuo'nun, Meclisin 14 Ekim'de feshedilmesi yönünde görüşlerini Kişida'ya ilettiği belirtildi.

LDP'nin Meclis İşleri Komitesi Başkanı Moriyama Hiroşi, genel seçimlerin büyük olasılıkla 7 Kasım'da düzenleneceğini dile getirdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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