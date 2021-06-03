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Japonya ile Rusya arasında gözaltı krizi

Japonya, Rus sahil güvenlik güçlerinin Japon balıkçı teknesine el koyup mürettebatını gözaltına almasını protesto etti.

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03.06.2021 10:16:13
Japonya ile Rusya arasında gözaltı krizi

Japonya, Rus sahil güvenlik güçlerinin Japon balıkçı teknesine el koyup mürettebatını gözaltına almasını protesto etti.

Kydonews'in haberine göre, Kabine Baş Sekreteri Kato Katsunobu, başkent Tokyo'da düzenlenen basın toplantısında, konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kato, Japonya'ya ait balıkçı teknesi Eiho Maru'ya el konulmasının kabul edilemez olduğunu, diplomatik yollarla Rusya'ya ilettiklerini söyledi.

Baş Sekreter Kato, ayrıca, Rus tarafına Eiho Maru ve mürettebatının derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Rus gümrük yetkilileri, Eiho Maru'ya 28 Mayıs'ta Rusya'nın Münhasır Ekonomik Bölgesi'nde yer alan Hokkaido Adası yakınlarında yasa dışı balıkçılık faaliyetlerinde bulunduğu gerekçesiyle el konulduğunu iddia ederken Japon tarafı ise "seyir sistemi"ndeki verilere göre balıkçılık yapılan bölgenin Japonya'nın Münhasır Ekonomik Bölgesi'nde olduğunu savundu.

Japon balıkçı teknesi Eiho Maru'nun, Sakhalin Adası'nda tutulduğu ve mürettebatın iyi olduğu belirtildi.

Japonya'nın Hokkaido eyaleti açıklarında 26 Mayıs'ta da bir Rus gemisi ile Japon balıkçı teknesi çarpışmış, kazada 3 kişi hayatını kaybetmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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