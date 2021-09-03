Japonya ile 13 Pasifik ada ülkesi Çin'e karşı anlaştı

Japonya ile 13 Pasifik ada ülkesi Çin'in tehditkar faaliyetleri karşısında 'Serbest ve Açık Hint-Pasifik' vizyonunun hayata geçirilmesinde anlaştı. 13 Pasifik ada ülkesi Cook Adaları, Fiji, Kiribati, Marshall Adaları, Mikronezya, Nauru, Niue, Palau, Papua Yeni Gine, Solomon Adaları, Tonga, Tuvalu ve Vanuatu'dan oluşuyor.