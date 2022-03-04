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Japonya'dan Ukrayna'ya savunma malzemesi desteği

Japonya, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle Ukrayna'ya kurşun geçirmez yelek dahil savunma malzemeleri tedarik edecek.

37 Dakika Önce
2022-03-04 20:21:54
Japonya'dan Ukrayna'ya savunma malzemesi desteği

Japonya Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu, düzenlediği basın toplantısında, ülkesinin, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Ukrayna'ya kurşun geçirmez yelek dahil savunma malzemeleri ile kasket, çadır, gıda malzemeleri, jeneratör, kışlık kıyafet gibi yardım malzemelerinin, Öz Savunma Kuvvetlerince teslim edileceğini vurguladı.

"Uluslararası toplum Ukrayna'ya şimdiye kadar görülmemiş yardımları yapmakta dayanışma halinde. Dünyanın barış ve istikrarının sarsıldığı bir durumdayız." ifadelerini kullanan Matsuno, yardımın, Ukrayna'nın talebi doğrultusunda yapılacağının altını çizdi.

Kişida, Zelenskiy ile görüştü

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, telefonda görüştüğü Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e, Rus ordusunun Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırısını şiddetle kınadığını söyledi.

Görüşme sonrası basın mensuplarına konuşan Kişida, "korkunç ve kabul edilemez" şeklinde nitelediği saldırıya ilişkin, "Fukuşima Dai-içi nükleer kazasını yaşamış bir ülke olarak Japonya, bunu en sert şekilde kınamakta." dedi. .

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