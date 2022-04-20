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TIMETURK / DÜNYA / Japonya'dan Rusya'ya yeni yaptırım

Japonya'dan Rusya'ya yeni yaptırım

Japonya votka, kereste türü ürünler ile elektrikli makinalar dahil olmak üzere 38 ürünün Rusya'dan ithalatını yasaklandı.

2 Saat Önce
2022-04-20 08:09:44
Japonya'dan Rusya'ya yeni yaptırım

Japonya, Ukrayna'ya açtığı savaş sonrası Rusya'dan çeşitli sektörlerde 38 ürüne ithalat yasağı getirdi.

Japon hükümeti, Ukrayna'da sürdürdüğü savaş sonrası Rus iş dünyasına yönelik kapsamlı yaptırımlarını artırıyor.

Karar doğrultusunda votka dahil alkollü içecekler, kereste türü ürünler ile elektrikli makinaların ithalatı yasaklandı.

İthalatı yasaklanan ürünlerin, Japonya'nın 2021'de Rusya'dan toplam ithalatının yüzde 1,1'ine denk düştüğü kaydedildi.

Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı (METI) söz konusu ürünlerde alternatif ithalat rotaları tercih edileceğini duyurdu.

Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu, uluslararası yaptırımların Rus ekonomisi üzerinde etkisini gösterdiğini belirtti.

Matsuno, "Japonya, krizin büyümesini önlemek ve ateşkesin bir an önce sağlanması için uluslararası toplumla iş birliği halinde Rusya'ya sert yaptırımlar uyguluyor." dedi. .

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