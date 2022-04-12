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Japonya'dan Rusya'ya yaptırım! Listede Putin'in kızları da var

Japonya, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kızlarının da aralarında bulunduğu 398 kişinin mal varlıklarını dondurma kararı aldı.

3 Saat Önce
2022-04-12 08:32:43
Japonya'dan Rusya'ya yaptırım! Listede Putin'in kızları da var

Japon hükümeti, Ukrayna'ya savaş açan Rusya'ya ekonomik yaptırımlarını genişletmeye devam ediyor.

Başbakan Kişida Fumio kabinesi, 398 Rus vatandaşı ile 28 Rus örgütün mal varlıklarını dondurma kararı verdi.

Rus vatandaşları arasında Devlet Başkanı Putin'in kızları Katerina Tikhonova ve Maria Vorontsova ile Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un eşi de yer alıyor.

"RUSYA'YA YATIRIM YASAĞI" GELİYOR

Hükümet, Japon firmaların ve vatandaşların Rusya'ya yeni yatırım yapmalarını da yasaklayacak.

Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu, düzenlediği basın toplantısında, Rusya-Ukrayna savaşının daha da yükselmesini önlemek ve ateşkesi en yakın zamanda sağlayabilmek için Moskova'ya sert yaptırımlar uygulamaları gerektiğinin altını çizdi. .

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