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Japonya'dan Rusya ve Belarus'a yaptırım

Japonya'da hükümet, Rusya ve Belarus'taki bazı bankalara yaptırım uygulama kararı aldı.

3 Saat Önce
2022-06-07 07:15:52
Japonya'dan Rusya ve Belarus'a yaptırım

Japon hükümeti, Moskova'nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırılar nedeniyle Rus Rosselkhozbank ve Credit Bank of Moscow ile Belarus Kalkınma ve Yeniden Yapılanma Bankası'na yaptırımlar uyguladı.

Japonya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, söz konusu bankaların varsa Japonya'daki varlıklarının dondurulması ve bu kuruluşlarla finansal işlemlerin yasaklanmasını içeren yaptırımlar 7 Haziran'da yürürlüğe giriyor.

Bakanlık açıklamasında, "Ayrıca Rusya Federasyonu'nun sanayi tabanının güçlendirilmesine katkıda bulunan malların ihracatına da yasak getirildi" ifadeleri yer aldı.

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