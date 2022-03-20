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Japonya'dan Rusya'nın otomotiv sektörüne darbe!

Japon lastik ve kauçuk mamul üreticisi Bridgestone, Rusya'da faaliyetlerini durdurduğunu bildirdi.

2 Saat Önce
2022-03-20 13:01:42
Japonya'dan Rusya'nın otomotiv sektörüne darbe!

Ukrayna'ya yönelik saldırıları nedeniyle ABD ve ve birçok NATO ülkesinin sert yaptırımlarına maruz kalan Rusya ile ilgili Japonya hükümetinden yeni adım geldi.

Tokyo'nun Moskova'ya uyguladığı yaptırımların genişletileceğini duyuran hükümet, geçtiğimiz günlerde Rusya Ana İstihbarat Dairesi (GRU) Başkanı İgor Kostyukov ve savunma bakan yardımcıları da dahil olmak üzere 15 kişinin ve 9 kuruluşun mal varlıklarının dondurulacağını duyurmuştu.

Bridgestone, hafta sonundan itibaren Rusya içindeki imalat faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı.

Rusya'ya yönelik ihracat ile yeni yatırımlarını donduran firma, bünyesindeki personelini finansal olarak desteklemeyi sürdüreceğini duyurdu.

Lojistik aksaklıkların, parça tedarikini sıkıntıya düşüreceğini bildiren firma, ürün talebinin de düştüğünü kaydetti.

Üretici firmanın, Rusya'nın Ulyanovsk kentindeki fabrikasında yaklaşık 1000 kişiyi istihdam ettiği biliniyor.

Teikoku Databank, Şubat 2022 itibarıyla 347 Japon firmasının, Rusya'da aktif faaliyet gösterdiğini aktarmıştı. .

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