DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
AK Parti’den ''asgari ücrete 2 kere zam'' açıklaması
Bakan Akar: Türkiye’nin hem Rusya hem de Ukrayna ile iyi ilişkileri var
Nurettin Kaya kimdir? TÜİK Başkan Yardımcı Nurettin Kaya neden görevden alındı?
TÜİK Başkan Yardımcısı Umut Serhat İdman kimdir? Neden görevden alındı?
Altında yükseliş sürüyor mu? Gram altın kaç lira oldu?
ABD’li siyahi aktör Smollett, kefaletle serbest bırakıldı
18 Mart Bim broşürü | Bim Aktüel ürünler 18 Mart kataloğunda neler var? Bu hafta Bim'e ne geldi?
Rus gazeteciden Macron’un sığınma teklifine ret
Diyarbakır İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu kimdir? Lütfü İmamoğlu nereli?
Piyasaların gözü TCMB'den gelecek kararda
FED kararı emtia pıyasasını etkiledi
Bursa Müftüsü Yavuz Selim Karabayır kimdir? Yavuz Selim Karabayır nereli?
Meral Akşener, 'baba'ları karıştırdı: 'Batsın bu dünya'
Türkiye Enduro Şampiyonası heyecanı başlıyor!
18 Mart mazota indirim mi geldi? 18 Mart mazot indirimi gelecek mi? Benzin ve motorine indirim geldi mi?

TIMETURK / DÜNYA / Japonya'dan Rusya hamlesi: 'En çok kayırılan ülke' statüsünden çıkarılacak!

Japonya'dan Rusya hamlesi: 'En çok kayırılan ülke' statüsünden çıkarılacak!

Japonya, Ukrayna'ya açtığı savaş sonrası Rusya'yı 'en çok kayırılan ülke' statüsünden çıkaracağını ve ilave yaptırımlar uygulamayı planladığını bildirdi.

1 Saat Önce
2022-03-17 09:54:59
Japonya'dan Rusya hamlesi: 'En çok kayırılan ülke' statüsünden çıkarılacak!

Japonya, Rusya'yı "en çok kayırılan ülke" statüsünden çıkaracak. Başbakan Kişida Fumio, düzenlediği basın toplantısında ülkesinin, Rusya'nın "en çok kayırılan ülke" statüsünü kaldıracağını açıkladı. Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşı "insanlık dışı" olarak niteleyen Kişida, "Özgürlük, demokrasi, hukukun üstünlüğü gibi evrensel değerlere dayalı uluslararası düzeni mi istiyoruz? Yoksa gücün hukukuna dayalı ve statükonun değiştirilmesine müsamaha göstereni mi ?" diye sordu.

Moskova yönetiminin, bu süre zarfında ülkesine karşı uyguladığı yaptırımlara değinen Kişida, "Enerji ve gıda ürünleri ithalatçısı olarak, ekonomiye etkileri endişe verici ancak Rusya'nın tehditlerine teslim olmayacağız ve barış için Ukrayna halkıyla birlikteliğimizi göstereceğiz" diye konuştu.

Yeni yaptırımların uygulanmasında, enerji güvenliğinin "kilit nokta" olduğuna dikkati çeken Japon Başbakan, Rusya-Ukrayna savaşına yönelik Pekin yönetimine "sorumlu tutum takınması" çağrısı da yaptı.

TELAFİ EDİCİ VERGİ İÇERİYOR

Söz konusu ilke, Dünya Ticaret Örgütüne (DTÖ) üye ülkelerin ticari partnerleri arasında ayrım yapmamasını zorunlu kılıyor. Bir başka deyişle, bir üye ülke, herhangi bir ülkeye tanıdığı elverişli bir rejimi koşulsuz olarak tüm üye ülkelere uygulamak zorunda bulunuyor.

Bu ilkenin çeşitli istisnaları bulunurken bunlar, gümrük birlikleri, serbest ticaret anlaşmaları gibi bölgesel ticaret anlaşmaları ve genelleştirilmiş tercihler sistemi gibi gelişme yolundaki ülkeler lehine düşük gümrük vergisi alınması veya gümrük vergisinin alınmaması gibi ayrımcı nitelikteki uygulamalar ile anlaşmanın öngördüğü anti-damping ve telafi edici vergiler gibi bazı diğer uygulamaları içeriyor.

.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş