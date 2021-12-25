DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Japonya'dan rekor askeri bütçe
Kanser tedavisi gören Pele, Noel için hastaneden çıktı
Fatih gemisi sondaja başladı
Fatih Erbakan: Asgari ücrette hükümet bizi şaşırttı, beklemiyorduk
Rus paralı askerleri Afrika’da
“Bırakın çağrıyı, kendi ürettiğiniz malların fiyatını düşürün yeter”
'Öğrencilerin üçte biri okulu sevmiyor'
İşsizlik ödeneği ne kadar arttı?
Hindu liderler, Müslümanlara karşı şiddet çağrısı yaptı
Türkiye'nin havalimanı sayısı gelecek yıl 56'dan 61'e çıkacak
Esenyurt'ta parkta kadın cinayeti: 15 yerinden bıçaklanarak öldürüldü
Memur-Sen'den hükümete çağrı
İngiltere’den flaş Libya açıklaması
Laos'ta 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
RTÜK Başkanı Şahin'den, RTÜK üyesi Taşçı'ya tepki

TIMETURK / DÜNYA / Japonya'dan rekor askeri bütçe

Japonya'dan rekor askeri bütçe

Japonya'da Başbakan Fumio Kişida hükümeti, Çin'in hızlı askeri büyümesi ve Kuzey Kore'nin nükleer füze programları zemininde 2022'de 10'uncu yıllık artışla rekor savunma bütçesini onayladı.

32 Dakika Önce
2021-12-25 01:11:10
Japonya'dan rekor askeri bütçe

Tokyo, 1 Nisan'da başlayacak mali yıl için bütçesini yüzde 1,1 artarak 47,18 milyar dolara (5,4 trilyon yen) yükseltecek.

Harcamaların arttırılması kararı, nisan ayında ABD Başkanı Joe Biden'la dönemin Japonya Başbakanı Yoşihide Suga arasında gerçekleşen toplantıda alınmıştı.

Suga, toplantıda bölgesel güvenlik ortamını göz önünde bulundurarak ülkesinin savunma kapasitesini daha fazla güçlendirme sözü vermişti.

Çin'in Tayvan'ı kendi parçası olarak görmesi ve ada üzerindeki egemenlik iddiaları nedeniyle bölge uzun süredir gerilim yaşıyor.

Tayvan yönetimi, Pekin'le barış istediğini ancak gerekirse kendini savunacağını belirtiyor.

Japonya'da istifa etmiş olsa da iktidardaki Liberal Demokrat Parti içinde etkili bir isim olmayı sürdüren eski Başbakan Şinzo Abe ise geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada, Tayvan'da yaşanacak olası bir durumun Japonya için olduğu kadar ABD ve güvenlik ittifakı için de acil durum anlamına geleceği uyarısında bulunmuştu.

Tokyo'nun onayladığı taslak savunma bütçesinde ABD'den 12 adet F-35 savaş uçağı alınması yer alıyor. Uçaklardan 4'ü kısa kalkış ve dikey iniş özelliklerine sahip olacak.

Diğer yandan Savunma Bakanlığı, 30 yıl aranın ardından ilk yerli jet avcı uçağını geliştirmek için gelecek yılın bütçesine 86 milyar yen ayırdı.

Japonya'nın yerli savaş uçağı projesinin 2030'larda tamamlanıp envantere girmesi bekleniyor.

Reuters'ın haberine göre söz konusu proje, Mitsubishi Heavy Industries Ltd. öncülüğünde ilerliyor.

Ayrıca bakanlık, siber saldırılara karşı savunmayı güçlendirmek için 34 milyar yen, uydular ve lazerler gibi uzayla ilgili projeler için de 79 milyar yen tahsis edecek. Taslak bütçenin yürürlüğe girmesi için Parlamento'da onaylanması gerekiyor.

Ancak iktidar partisinin Meclis'te çoğunluğa sahip olması nedeniyle savunma bütçesinin kabul edilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Japonya'nın düzenli orduya sahip olmamakla birlikte Öz Savunma Kuvvetleri bulunuyor ve özellikle hava envanteri konusunda doğrudan ABD'ye bağımlı.

Euronews

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş