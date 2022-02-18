Japonya'dan Putin'e 'Ukrayna' çağrısı

Japonya Başbakanı Fumio Kişida, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e, Rusya-Ukrayna gerilimine diplomatik müzakereler yoluyla “kabul edilebilir” çözüm bulunması çağrısı yaptı

Japonya Başbakanı Fumio Kişida, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 25 dakikalık telekonferans görüşmesinin akabinde basın toplantısı düzenledi. Başbakan Kişida ülkesinin, Rusya-Ukrayna gerilimine yönelik yaklaşımını aktardı. Rusya-Ukrayna geriliminde statükonun güç kullanılarak değiştirilmesine karşı olduklarını görüşmede vurguladığını belirtti.

Ukrayna'daki gidişatı derin endişeyle ve yakından izlediğini belirten Kişida, “Başkan Putin'e diplomatik müzakereler yoluyla ilgili ülkelerin kabul edebileceği bir çözüm izlemesi çağrısında bulundum” dedi.

CUMHURBAŞKANI ZELENSKIY'E “TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ” MESAJI

Hafta içinde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşen Kişida, Ukrayna'ın egemenliği ve toprak bütünlüğünü desteklediğini bildirerek diplomatik çözüm çağrısı yapmıştı.

RUSYA'YA İZİN VERİLİRSE ASYA'DA DA YANLIŞ ETKİ YARATABİLİR!

Gerilime yönelik Kişida daha önce “Statükonun askeri güç yoluyla değiştirilmesine izin verirsek, bu yanlış bir mesaj doğuracaktır, sadece Avrupa'ya değil Asya'ya da” demişti.

KırımHaberAjansı .