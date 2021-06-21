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Japonya'dan Avrupa'ya çağrı: Hint Pasifik'te daha güçlü askeri varlık bulundurun

Japonya Savunma Bakanı Kişi Nobuo, Avrupa'ya Çin ile mücadele için Hint Pasifik'te daha güçlü askeri varlık bulundurması çağrısında bulundu.

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Google News - Timeturk
21.06.2021 21:45:36
Japonya'dan Avrupa'ya çağrı: Hint Pasifik'te daha güçlü askeri varlık bulundurun

South China Morning Post'un haberine göre, Japonya Savunma Bakanı Kişi, Avrupa Parlamentosunun (AP) Güvenlik ve Savunma Komitesi'ne yaptığı konuşmada, taraflar arasında bölgedeki güvenlik ve savunma iş birliğinin devamı ve geliştirilmesine dair bağlılığını yineledi.

Kişi, Japonya ve Avrupa'nın otoriteryanizmle mücadelede birlikte hareket etmesi gerektiğini vurgulayarak Avrupa'nın Hint Pasifik'te daha güçlü askeri varlık bulundurması tavsiyesinde bulundu.

Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki ihtilaflı alanlarda statükoyu tek taraflı değiştirme girişimlerine tepki gösteren Kişi, Pekin yönetiminin buna yönelik adımları nedeniyle bölgede meşru haklara sahip tarafların çıkarlarının altının oyulmaması gerektiğini ifade etti.

Kişi, Güney Çin Denizi'nde tansiyonu yükseltecek hiçbir adımın anlayışla karşılanmayacağı uyarısında bulundu.

GÜNEY ÇİN DENİZİ ANLAŞMAZLIĞI

Çin, 1947'de yayımladığı haritayla egemenlik ihtilaflarının yaşandığı Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde hak iddiasında bulunurken yer altı kaynakları açısından zengin bölgede, başta Filipinler olmak üzere aralarında Vietnam, Brunei ve Malezya'nın da bulunduğu komşu ülkelerle egemenlik tartışmaları yaşıyor.

Pekin yönetiminin Güney Çin Denizi'ndeki egemenlik iddiasına dayanarak adalara üsler inşa etmesine, bölge ülkelerinin yanı sıra ABD karşı çıkıyor.

Uluslararası kamuoyunda 'Paracel" ve 'Spratly' olarak bilinen takımadalar, Vietnam tarafından 'Hoang Sa' ve 'Truong Sa', Çin tarafından ise 'Şişa' ve 'Nanşa Çündao' olarak adlandırılıyor.

Uluslararası Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla, Çin'in, Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal zemini olmadığına karar vermişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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