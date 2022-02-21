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Japonya'da yoğun kar yağışı hava ve demir yolu trafiğini aksattı

Japonya'da yoğun kar yağışı demir yolu ve hava yolu trafiğinde aksamalara neden oldu.

1 Saat Önce
2022-02-21 08:54:12
Japonya'da yoğun kar yağışı hava ve demir yolu trafiğini aksattı

Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, soğuk hava, ülkenin kuzey kesimlerinde etkisini sürdürüyor.

Ulusal hava yolu firmaları yoğun kar yağışı sonrası kuzeydeki Hokkaido bölgesi iniş ve kalkışlı 140'tan fazla seferi iptal etti.

Hokkaido Railway ise bölgenin başkenti Sapporo varış ve çıkışlı tüm demir yolu seferlerini durdurduğunu bildirdi.

Kar kalınlığının 50 santimetreyi bulabileceği kaydedilen bölge genelinde, demir yolu firmaları 970'ten fazla tren seferini geçici askıya aldı.

JMA sert hava koşulları ve şiddetli kar yağışına karşı bölge halkına tedbir almaları uyarısını sürdürüyor. .

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