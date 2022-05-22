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Japonya'da şiddetli deprem

Japonya'nın kuzeydoğusundaki Fukuşima eyaletinde 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

4 Saat Önce
2022-05-22 07:38:16
Japonya'da şiddetli deprem

Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, Fukuşima'nın İwaki bölgesinde yerel saatle 12.24'te 5,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Ajans, depremin 30 kilometre derinlikte kaydedildiğini duyurdu. Depremin ardından dev dalga uyarısı yapılmadı.

Sarsıntının İbaraki, Miyagi,Yamagata'da eyaletlerinde de hissedildiği kaydedildi.

Kyodo ajansına göre Fukuşima'daki "Dai-içi" ve "Dai-ni" ile İbaraki'deki "Tokai 2" nükleer santrallerinde anormallik saptanmadı. .

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