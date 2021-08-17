DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Gözler sıfır ve ikinci el otomobil fiyatlarına çevrildi
William Faulkner’dan kurmaca yazmak isteyenlere 7 tavsiye
17 Ağustos depreminde kaç kişi öldü? Gölcük depremi ölü sayısı kaç?
Piyasalar Fed Başkanı'nın açıklamaları ile yoğun veri gündemine odaklandı
Düşman füzelerine 'Nazar' değecek
Rusya yanlısı ayrılıkçıların saldırısında bir Ukrayna askeri öldü
Marcao Kerem kavgası izle | Marcao-Kerem Aktürkoğlu saldırı video izle
Hamas Lideri Heniyye, Taliban'ı kutladı
Japonya'da nükleer santralde yangın alarmları çaldı
Marcao Kerem'e neden saldırdı? Marcao ile Kerem neden kavga etti?
Kripto paralarda flaş hareket
'46 hayalet tabur!.. Amerika’dan daha fazla para sızdırmak için’ yıllardır bunu yapıyormuş'
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları ne zaman başlayacak?
Nöbet geçiren birine nasıl yardım edilir?
Genç kripto para milyarderinden Bitcoin geliştiricilerine rekor bağış

TIMETURK / DÜNYA / Japonya'da nükleer santralde yangın alarmları çaldı

Japonya'da nükleer santralde yangın alarmları çaldı

Japonya'da Hamaoka nükleer santralinde yangın alarmları verilirken, santralde sızıntıya rastlanmadı.

53 Dakika Önce
2021-08-17 09:11:41
Japonya'da nükleer santralde yangın alarmları çaldı

Japonya'da Hamaoka nükleer santralinde yangın alarmları verilirken, santralde sızıntıya rastlanmadı.

Kyodo ajansının haberine göre, Şizuoka eyaletindeki Hamaoka santralinde yerel saatle 05.15 sularında yangın alarmları çaldı.

Santral işletmecisi Chubu Electric Power (Chuden), 5 nolu reaktör türbininin bulunduğu binada duman görüldüğünü açıkladı.

Olay sonrası, itfaiye birimleri santrale sevk edilirken Chuden, olayda yaralanma ve radyoaktif materyal sızıntısının saptanmadığını bildirdi.

Aynı reaktörde, geçen hafta elektrik kablosundan kısa süreli yangın çıktığı kaydedilmişti.

Başkent Tokyo'nun 200 kilometre güneybatısındaki santral, Pasifik Okyanusu kıyısındaki Omaezaki ilçesinde yer alıyor.

Mart 2011'de Fukuşima depremi ve sonrasındaki tsunami sonrası, Hamaoka santralinin faaliyetleri askıya alınmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

SON VİDEOLAR

Görüş Bildir Bizimle Paylaş