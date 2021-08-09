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TIMETURK / DÜNYA / Japonya'da 'Lupit tayfunu' alarmı: 235 bin kişiye tahliye uyarısı yapıldı

Japonya'da 'Lupit tayfunu' alarmı: 235 bin kişiye tahliye uyarısı yapıldı

Japonya'nın batı ve güney bölgelerini etkisi altına alan Lupit tayfunu sonrası 235 bin kişiye tahliye uyarısı yapıldı. Bazı tren seferleri iptal edildi, bir köprü de trafiğe kapatıldı.

8 Saat Önce
2021-08-09 09:01:02
Japonya'da 'Lupit tayfunu' alarmı: 235 bin kişiye tahliye uyarısı yapıldı

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Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) Japon Denizi kıyısındaki eyaletler başta olmak üzere ülkenin batı ve güney bölgelerinin Lupit tayfunu etkisine girdiğini açıkladı.

Kamu yayıncısı NHK Hiroşima, Şimane ve Ehime eyaletlerinde şimdiye kadar toplamda 235 bin kişiye yönelik tahliye uyarısı yapıldığını aktardı.

Köprü kapatıldı, tren seferleri iptal oldu

Kyodo ajansına göre Batı Japonya Demiryolları, güney bölgelerini kapsayan Sanyo Şinkansen hattında bazı seferleri iptal etti.

Kuvvetli rüzgar sonrası güneydeki Osaka kenti ile Kansai Havalimanı'nı bağlayan köprü trafiğe kapatıldı.

Taşan nehirde bir kişi kayboldu

Yerel emniyet kaynakları, Şimane eyaletindeki yağış sonrası taşan nehirde bir kişinin kaybolduğunu açıkladı.

Öte yandan JMA ülkenin Kanto, Kinki ve Tokai bölgelerinde de aşırı yağış uyarısı yaptı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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