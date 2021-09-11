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Japonya'da kovid-19 hastaları için yatak sıkıntısı

Japonya'da yerel idareler, artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları sonrası hastanelerde azalan yatak kapasitelerini artırma çözümleri arıyor.

40 Dakika Önce
2021-09-11 08:07:31
Japonya'da kovid-19 hastaları için yatak sıkıntısı

Japonya'da yerel idareler, artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları sonrası hastanelerde azalan yatak kapasitelerini artırma çözümleri arıyor.

Japonya Sağlık Çalışma ve Refah Bakanlığının hastanelerin azalan yatak kapasitelerine karşı, yerel bazda geçici tedavi merkezleri kurma çağrısı belediyeleri harekete geçirdi.

Kyodo ajansının araştırmasına göre yerel yönetimler, bölgelerindeki yatak kapasitelerini artırmak için çeşitli formüllere başvuruyor.

Araştırmaya göre başkent Tokyo dahil, 47 eyaletin en az 25'inde Kovid-19 hastalarına barınma ve tedavi imkanı sağlayacak geçici merkezler kuruldu.

21 eyalet yönetiminin ise geçici tedavi merkezleri kurmayı planladığı, bu sayede yatak kapasiteleri azalan hastanelere destek olacağı kaydedildi.

Araştırmada verilen örneklere göre Fukui eyaletinde bir spor salonu geçici hastaneye dönüştürülürken Ehime eyaletinde ise Kovid-19 hastaları anlaşılan otellerde tedaviye alındı.

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 625 bin 684'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 16 bin 721'e yükseldi.

Ülke genelinde 2 bin 125 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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