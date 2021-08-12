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TIMETURK / DÜNYA / Japonya'da kargo gemisi ortadan ikiye parçalandı

Japonya'da kargo gemisi ortadan ikiye parçalandı

Japonya'nın karaya oturduktan sonra yeniden yüzdürülen kargo gemisi, açıkta demirlediği noktada parçalanarak petrol sızdırdı.

2 Saat Önce
2021-08-12 12:01:35
Japonya'da kargo gemisi ortadan ikiye parçalandı

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Panama bandıralı 39 bin 910 tonluk 'Crimson Polaris' kargo gemisi kuzeydoğudaki Aomori eyaletinin Haçinohe limanında karaya oturdu.

Mürettebatın çabalarıyla yeniden yüzdürülen gemi, limandan 4 kilometre açıkta arızalanarak bulunduğu yere demirledi. Olay sonrası bölgeye gönderilen sahil güvenlik, demirlediği yerde geminin arka bölümünün parçalanarak ana gövdeden ayrıldığını açıkladı.

Geminin 21 kişilik mürettebatı tahliye edildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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