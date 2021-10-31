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TIMETURK / DÜNYA / Japonya'da genel seçimin galibi belli oldu

Japonya'da genel seçimin galibi belli oldu

Japonya'da olağan genel seçime ilişkin sandık çıkış anketine göre, Liberal Demokrat Parti (LDP) liderliğindeki koalisyon hükümeti meclis çoğunluğunu sürdürecek.

1 Saat Önce
2021-10-31 16:45:42
Japonya'da genel seçimin galibi belli oldu

Kamu yayıncısı NHK'nin, oy vermenin sona erdiği yerel saatle 20.00'de yayımladığı sandık çıkış anketinde, iktidardaki LDP ile ortağı Komeito'nun, mecliste hakimiyetini koruduğu görülüyor.

Buna göre, çoğunluğun 233 sandalyeyle elde edildiği 465 koltuklu Temsilciler Meclisinde (Şuugiin) LDP-Komeito koalisyonu 240-280 arası sandalye kazanacak.

Başbakan Kişida Fumio liderliğindeki LDP'nin 212-253 sandalye kazanması bekleniyor. Öte yandan 2017 seçimlerinde de LDP, 276 sandalye elde etmişti.

Ana muhalefetteki Anayasal Demokrat Parti'nin (CDP) ise 100-140 arası sandalye kazanacağı, Nippon Ishin hareketinin ise sandalye sayısının yaklaşık üç katına çıkacağı kaydediliyor.

Oy sayımı sürerken NHK yayınına bağlanan Başbakan Kişida, LDP olarak mecliste sandalye kaybı yaşadıklarını ancak halkın, iktidarı bir kez daha koalisyon hükümetine teslim ettiğini söyledi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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