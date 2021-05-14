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Japonya'da 'Filistin Dayanışması ve Kudüs' gösterisi

Japonya'nın başkenti Tokyo'da 'Filistin Dayanışması ve Kudüs' gösterisi düzenlendi. Mısır, Pakistan, Filistin, Japonya ve Türkiye bayraklarının taşındığı gösteride 'Kahrolsun İsrail', 'Terörist İsrail', 'Kudüs'ün işgali durdurulsun', 'Filistin'e özgürlük' sloganları atıldı.

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14.05.2021 12:49:48
Japonya'da 'Filistin Dayanışması ve Kudüs' gösterisi

Japonya'nın başkenti Tokyo'da "Filistin Dayanışması ve Kudüs" gösterisi düzenlendi.

Müslüman ülkelerden insan hakları örgütlerinin üyeleri ve öğrenciler cuma namazı sonrası Tokyo Camisi önünde buluştu.

Camiden başkentin Şibuya bölgesine hareket eden gruplar polis kordonu eşliğinde Harajuku üzerinden Yoyogi Park'a yürüdü.

Yürüyüşe Nipponzan Myohoji Budist Tapınağı rahipleri ve Hristiyan Barış Ağı temsilcileri de eşlik etti.

Mısır, Pakistan, Filistin, Japonya ve Türkiye bayraklarının taşındığı gösteride "Kahrolsun İsrail", "Terörist İsrail", "Kudüs'ün işgali durdurulsun", "Filistin'e özgürlük" sloganları atıldı.

Tokyo Camisi İmam Hatibi Muhammet Rıfat Çınar, Yoyogi Park'a ulaşan gruplara Filistin'de verilen şehitler dolayısıyla gıyabi cenaze namazı kıldırdı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan