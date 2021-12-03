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TIMETURK / DÜNYA / Japonya'da deprem

Japonya'da deprem

​​​​​​​ Japonya'nın güneybatısındaki Wakayama eyaletinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

1 Saat Önce
2021-12-03 07:56:38
Japonya'da deprem

Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, ülkenin güneybatısındaki Wakayama'da, yerel saatle 09.28'de 5,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Kiisuido Boğazında 20 kilometre derinlikteki deprem, Mie, Hyogo, Tokuşima ve Kagawa'da hissedildi. Türk Telekom Reklamı

Başkent Tokyo'nun batısındaki Yamanaşi eyaletinde de yerel saatle 06.37'de ,19 kilometre derinlikte 4,8 büyüklüğünde deprem oluşmuştu.

JMA, depremlerin tsunami riski oluşturmadığını bildirdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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