Japonya'da ağırlaşan hastaya yaklaşık 120 hastanede yatak bulunamadı

Japonya'da durumu ağırlaşan koronavirüs hastasını, 'yatak kapasitelerinin tamamına yakınının dolu olmasını' gerekçe gösteren yaklaşık 120 hastane kabul etmedi.

Japon resmi yayın kuruluşu NHK'nin haberine göre, Tokyo metropolünde oturan 50'li yaşlarındaki kişi ağustos başında koronavirüse yakalandı.

Evde tedavi gören hasta, iki gün içinde nefes almakta zorlanma dahil ağır semptomlar göstermeye başladı.

Sağlık çalışanlarının, durumu ağırlaşan hastayı yatıracak bir hastane bulmak için 5 saat harcadığı, yaklaşık 120 hastanenin yatışı kabul etmediği öğrenildi.

Hastaneler hastayı reddetmek zorunda kaldı

Hastane yönetimlerinin "yatak kapasitelerinin tamamına yakınının dolu olmasını" gerekçe göstererek hastayı reddettiği bildirildi.

Hastanın sonunda Tokyo'da Nippon Medical School Hastanesi'ne yatırıldığı açıklandı

Hastanenin NHK'ye konuşan yoğun bakım merkezi yöneticisi Şoci Yokobori, daha önce hiç bu kadar yatış talebi görmediğini söyledi.

Vaka sayıları endişe yaratıyor

Şoci, vaka sayılarının düşürülememesi halinde normalde hayatlarını kurtarılabilecekleri hastaları kurtaramamaktan endişe ettiklerini vurguladı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.