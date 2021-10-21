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TIMETURK / DÜNYA / Japonya'da 5,8 büyüklüğünde deprem

Japonya'da 5,8 büyüklüğünde deprem

Japonya'nın doğusundaki Tokaido bölgesi açıklarında 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

2 Saat Önce
2021-10-21 12:19:38
Japonya'da 5,8 büyüklüğünde deprem

Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, Tokyo'nun doğusunda Pasifik Okyanusu açıklarındaki deprem, yerel saatle 17.37'de, 380 kilometre derinlikte kaydedildi.

Deprem, başkent Tokyo dahil Tokaido bölgesini kapsayan kıyı eyaletlerde hissedildi.

JMA 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısında bulunmadı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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