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Japonya'da 5,2 büyüklüğünde deprem

Japonya'nın Fukuşima eyaleti açıklarında 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre eyaletlerde de hissedildi.

1 Saat Önce
2021-08-22 06:34:14
Japonya'da 5,2 büyüklüğünde deprem

Japonya'nın Fukuşima eyaleti açıklarında 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre eyaletlerde de hissedildi.

Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, ülkenin kuzeydoğusunda Pasifik Okyanusu kıyısında bulunan Fukuşima açıklarında yerel saatle 11.24'te deprem kaydedildi.

60 kilometre derinlikte kaydedilen 5,2 büyüklüğündeki deprem çevre eyaletlerde de hissedildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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