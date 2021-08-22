Japonya'da 5,2 büyüklüğünde deprem
Japonya'nın Fukuşima eyaleti açıklarında 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre eyaletlerde de hissedildi.
2021-08-22 06:34:14
Japonya'nın Fukuşima eyaleti açıklarında 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre eyaletlerde de hissedildi.
Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, ülkenin kuzeydoğusunda Pasifik Okyanusu kıyısında bulunan Fukuşima açıklarında yerel saatle 11.24'te deprem kaydedildi.
60 kilometre derinlikte kaydedilen 5,2 büyüklüğündeki deprem çevre eyaletlerde de hissedildi.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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