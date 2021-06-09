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Japonya Başbakanı Suga: Aşılama kasıma kadar tamamlanacak

Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, ülkede koronavirüse karşı yürütülen aşılama kampanyasını kasım ayına kadar tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.

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Google News - Timeturk
09.06.2021 23:47:41
Japonya Başbakanı Suga: Aşılama kasıma kadar tamamlanacak

Suga, muhalefet liderleriyle yaptığı ilk yüz yüze meclis görüşmesinde, Tokyo Olimpiyatları öncesinde bu ayın sonuna kadar 40 milyon dozdan fazla aşı yapılacağını belirtti.

Suga, istekli tüm vatandaşların aşılanmasını kasıma kadar tamamlayacaklarını ifade etti.

Yaklaşık 126 milyon nüfusa sahip olan Japonya, halihazırda nüfusunun yüzde 4'ünden daha azını tam olarak aşılayabildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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