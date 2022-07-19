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Japonya: 480 bin kişi yerinden oldu

Japonya’nın güneybatısında etkili olan aşırı yağışlar nedeniyle 480 binden fazla kişinin tahliye edildiği bildirildi.

27 Dakika Önce
2022-07-19 17:12:47
Japonya: 480 bin kişi yerinden oldu

Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, Kyuşu bölgesindeki Fukuoka, Saga, Oita kentlerinde ve ülkenin güneyindeki Yamaguchi kentinde şiddetli yağışlar etkisini sürdürüyor.

JMA, Kyuşu bölgesinde ve Yamaguchi kentinde etkili olan yağışların sel felaketine yol açabileceği konusunda vatandaşları uyardı. Yangın ve Afet İdare Ajansı tarafından Yamaguchi, Shimane, Ehime, Fukuoka ve Saga bölgelerinde toplam 482 bin kişi için tahliye emri verildi. Ülkede bazı tren seferlerinin askıya alındığı bilgisi paylaşıldı. AA

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