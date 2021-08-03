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TIMETURK / DÜNYA / Japonya, 1 aydır 5 kayıp kişiyi arıyor

Japonya, 1 aydır 5 kayıp kişiyi arıyor

Japonya'da 1 ay önce meydana gelen, 22 kişinin ölümüne neden olan sel ve heyelanda kaybolan 5 kişi için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

3 Gün Önce
2021-08-03 08:19:00
Japonya, 1 aydır 5 kayıp kişiyi arıyor

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Başkent Tokyo'nun güneybatısındaki Şizuoka eyaletine bağlı Atami ilçesinde 3 Temmuz'da meydana gelen afette en az 130 ev yıkıldı.

Kamu yayıncısı NHK, kent yetkililerine dayandırdığı haberinde, arama kurtarma çalışmalarında ölü sayısının 22'ye çıktığını açıkladı.

Afet bölgesinde kayıp kişi sayısının 5 olduğu tahmin ediliyor.

Atami'de heyelanın olduğu bölgede itfaiye, polis ve askeri birliklerden oluşan 200 kişilik kurtarma personeli, toprak altında kalanları aramayı sürdürüyor.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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