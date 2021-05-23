Japonlar, günlerce sokaklarda aradıkları pitonu tavan arasında buldu

Japonya'nın Yokohama kentinde iki haftadır sokaklarda aranan piton yılanı, beslendiği evin tavan arasında bulundu.

Japon Kyodo ajansının haberine göre, 6 Mayıs'ta polise, başkent Tokyo yakınlarındaki liman kenti Yokohama'da bir evde beslenen piton yılanının kafesinden kaçtığı haber verildi.

Polis, itfaiye ve sürüngen uzmanlarından oluşan yüzlerce kişi, yılanı, beslendiği evin bulunduğu mahalle ile kent sokaklarında iki haftadan fazla süre aradı.

Yılanı bulmak için yol kenarına yem bırakılan aramalarda, fiberskop tarayıcılar ve ısıya duyarlı özel cihazlar da kullanıldı.

Sürüngen uzmanlarının tavsiyesi üzerine tekrar araştıran polis, yılanı beslendiği evin tavan arasında buldu.

Japan Times, yılanın uzunluğunun 3.5 metre olduğu bilgisini paylaştı.

Piton'un sahibi, Yokohama'daki ikinci kattaki dairesine döndüğünde evcil yılanının muhafazasında olmadığını gördüğünü belirtti.

Yılanının bulunmasıyla rahatladığını söyleyen sahibi, komşulardan verilen rahatsızlık sebebiyle özür dileyerek yılanı artık beslemeyeceğini, belediye yetkililerine teslim edeceğini söyledi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.