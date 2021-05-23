DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

'Talha Hakan Alp’e açık mektup…'
AK Partili Şen açıkladı: Z kuşağının yüzde kaçı AK Parti'ye oy veriyor?
Ülkelerine bir yıl sonra dönebildiler
Biden’a ‘İsrail’e karşı daha sert politika izle’ baskısı
Hacca Türkiye'den kaç kişi gidecek? Türkiye hac kontenjanı belli oldu mu?
Sokollu için söylenen sevdalinka: Yaşa Mehmed Paşa!
Selvi: Kılıçdaroğlu'nun kaderi Akşener'in elinde
Altın Nedir? Altın Çeşitleri
Pençe Yıldırım Harekatı'nda bir asker şehit oldu
Aile yardımı ne kadar? 2021 Aile yardımı nasıl alınır? Aile yardımı geriye dönük alınır mı?
İngiltere hükümetinden 'izleme itirafı'
PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 18 gözaltı
17 ilde FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon
Fransız basını: Burak Yılmaz, Lille'i şampiyonluğa götürdü
FKÖ’den UNRWA'ya acil çağrı

Japonlar, günlerce sokaklarda aradıkları pitonu tavan arasında buldu

Japonya'nın Yokohama kentinde iki haftadır sokaklarda aranan piton yılanı, beslendiği evin tavan arasında bulundu.

ABONE OL

Google News - Timeturk
23.05.2021 11:34:42
Japonlar, günlerce sokaklarda aradıkları pitonu tavan arasında buldu

Japon Kyodo ajansının haberine göre, 6 Mayıs'ta polise, başkent Tokyo yakınlarındaki liman kenti Yokohama'da bir evde beslenen piton yılanının kafesinden kaçtığı haber verildi.

Polis, itfaiye ve sürüngen uzmanlarından oluşan yüzlerce kişi, yılanı, beslendiği evin bulunduğu mahalle ile kent sokaklarında iki haftadan fazla süre aradı.

Yılanı bulmak için yol kenarına yem bırakılan aramalarda, fiberskop tarayıcılar ve ısıya duyarlı özel cihazlar da kullanıldı.

Sürüngen uzmanlarının tavsiyesi üzerine tekrar araştıran polis, yılanı beslendiği evin tavan arasında buldu.

Japan Times, yılanın uzunluğunun 3.5 metre olduğu bilgisini paylaştı.

Piton'un sahibi, Yokohama'daki ikinci kattaki dairesine döndüğünde evcil yılanının muhafazasında olmadığını gördüğünü belirtti.

Yılanının bulunmasıyla rahatladığını söyleyen sahibi, komşulardan verilen rahatsızlık sebebiyle özür dileyerek yılanı artık beslemeyeceğini, belediye yetkililerine teslim edeceğini söyledi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş